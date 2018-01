Hoe de opstelling van Feyenoord er met Van Persie uit kan zien

Feyenoord is akkoord met Robin van Persie, zo maakte algemeen directeur Jan de Jong dinsdag bekend op de nieuwjaarsreceptie. Het is wachten op een akkoord tussen speler en Fenerbahçe over de afhandeling van zijn contract. In welke rol de 34-jarige aanvaller terugkeert in De Kuip is nog niet helemaal duidelijk. Hij heeft tijdens zijn carrière voornamelijk in de spits gespeeld. Daar staat in De Kuip echter Nicolai Jörgensen geposteerd en het lijkt ondenkbaar dat het aantrekken van Van Persie ten koste gaat van de Deense spits. Giovanni van Bronckhorst zal dus moeten gaan sleutelen om de routinier in te passen. Op welke manieren kan Van Persie gaan spelen bij Feyenoord? En wie wordt het slachtoffer? We nemen de opties door.

Basisplaats in Klassieker uitgesloten voor Van Persie

Geruchten over een terugkeer naar De Kuip spelen al langer. Afgelopen zomer had men in Rotterdam goede hoop op zijn komst. Fenerbahçe hield hem echter aan zijn contract en omdat Feyenoord geen transfersom op tafel kon leggen, bleef Van Persie in Istanbul. Een halfjaar vol blessureleed en amper wedstrijden volgde, waarna de Turkse topclub besloot om nu wel mee te werken aan een vertrek. Deze week wordt naar verwachting het lange wachten beloond. Van Persie zal, als hij een akkoord bereikt met zijn club over de afhandeling van zijn contract, worden gepresenteerd als eerste winterse versterking, vlak voor de kraker tegen Ajax. Door een knieblessure kwam de aanwinst al geruime tijd niet meer in actie. De laatste wedstrijd die hij speelde dateert van 24 augustus vorig jaar (58 minuten tegen Vardar in de Europa League).

Hoewel hij volledig hersteld is, mist hij wedstrijdritme en is het zo goed als uitgesloten dat Van Bronckhorst hem vanaf de eerste minuut laat starten in de Johan Cruijff ArenA. Een invalbeurt lijkt waarschijnlijker. Bij een achterstand kan Van Bronckhorst ervoor kiezen een beroep te doen op de 102-voudig international, mits als hij wordt opgenomen in de wedstrijdselectie. “Robin is fit en ik verwacht dan ook dat hij snel minuten kan maken. Of dat zondag in de ArenA al zo is? We zullen kijken waar hij al toe in staat is”, aldus de coach, die in de spitspositie alleen Dylan Vente en de overbodige Michiel Kramer achter de hand heeft.

Van Persie lijkt uit te gaan komen op ‘tien’

“Robin kan overal spelen: spits, als nummer tien of aan de zijkanten”, zei Van Bronckhorst onlangs over waar hij Van Persie kwijt hoopt te kunnen. De posities op de flanken zijn al bezet en dat geldt ook voor de punt van de aanval. Het lijkt erop dat Van Bronckhorst een andere speelstijl moet gaan hanteren, want in de eerste seizoenshelft speelde de nummer vijf van de Eredivisie zonder nummer tien. Karim El Ahmadi was doorgaans de meest verdedigende middenvelder, met Tonny Vilhena en meestal Jens Toornstra ervoor. Op een van deze posities lijkt Van Persie geen optie. Aanvoerder El Ahmadi en Vilhena lijken zeker van hun plek in de basis, waardoor Toornstra zich zorgen zal moeten gaan maken.

Van Persie op de flanken

Op de rechterflank is Berghuis dit seizoen een zekerheidje. Met elf doelpunten was hij in de eerste seizoenshelft van grote waarde voor de Rotterdammers. Wanneer hij geblesseerd raakt, kan Van Bronckhorst kiezen uit Bilal Basacikoglu en Jens Toornstra, maar voor die positie komt nu ook Van Persie in aanmerking. Basacikoglu geeft de concurrentiestrijd bij voorhand al op, want zijn zaakwaarnemer heeft aangegeven dat de aanvaller op zoek gaat naar een nieuwe club zodra Van Persie wordt aangetrokken. “Met de komst van Robin van Persie en korte invalbeurten van maar een paar minuten lijkt het bij Feyenoord een kansloze missie geworden”, aldus Yalcin Zöhre in gesprek met het Algemeen Dagblad. Op de linkerflank is het dit seizoen stuivertje wisselen tussen Sam Larsson en Boëius. De flanken zijn dus bezet en alleen bij blessures of schorsingen lijkt Van Persie uit te moeten wijken naar de linker- of rechterflank.

Van Persie kan ook uitwijken naar de linkerflank.

Van Persie in de spits

Jörgensen heeft zich bij Feyenoord al bewezen en is onomstreden. Het moet gek lopen wil Van Persie hem uit de basis spelen. Maar ook de 27-jarige Deen is niet altijd even okselfris en heeft dit seizoen al een aantal wedstrijden gemist door blessures. Bij zijn afwezigheid koos Van Bronckhorst reeds voor Vente of Kramer. Laatstgenoemde is binnenkort geen optie meer, daar hij op zoek is naar een club uit het buitenland. Op de lange termijn kan Van Persie wel weer de eerste spits van Feyenoord worden. Het contract van Jörgensen loopt dan wel door tot de zomer van 2021, tegen een goed bod komende zomer zullen de Rotterdammers geen ‘nee’ zeggen. De Deen heeft inmiddels ook een leeftijd bereikt waarop hij de stap binnenkort moet maken, als hij überhaupt nog hogerop wil.

Van Persie en Jörgensen naast elkaar

Het Feyenoord van Van Bronckhorst speelt doorgaans in een 4-3-3-formatie, maar stapte dit seizoen al vaker over op een ander systeem, zoals bijvoorbeeld in de Champions League. Met spelers als Boëtius, Larsson en Berghuis in de selectie, zal de trainer niet snel overstappen op een systeem zonder buitenspelers. En wanneer er dan tóch gekozen wordt voor een tweespitsensysteem, lijkt het waarschijnlijker dat een beweeglijke speler naast of rondom Jörgensen komt te spelen. Toch is dat een rol die Van Persie vaker heeft bekleed en waarin hij belangrijk kan zijn voor Feyenoord.In het systeem met twee spitsen zal er veel gevraagd worden van de opkomende backs, die de vanaf de zijkanten Jörgensen en Van Persie van aanvoer moeten voorzien.

Van Persie is volledig fit, maar zal nog wel wedstrijdfit moeten worden. Terwijl de selectie van de regerend landskampioen zich in Marbella voorbereidde op de tweede seizoenshelft, werkte Van Persie zich aan de hand van Arno Philips, de fysieke trainer van Feyenoord, in het zweet op Woudestein. Hij lijkt dan ook helemaal klaar voor zijn rentree. Nu nog een akkoord zien te bereiken met Fenerbahçe over de afhandeling van zijn contract.