Collard: ‘Hij zegt dat hij erin is geluisd en vecht voor zijn gelijk’

Algemeen directeur Wim Collard van Roda JC Kerkrade wil geldschieter Aleksei Korotaev nog niet laten vallen. De Zwitserse zakenman zit momenteel vast in Dubai op verdenking van fraude, na het uitschrijven van een ongedekte cheque ter waarde van 17,7 miljoen euro. "Hij zegt dat hij erin is geluisd en vecht voor zijn gelijk", vertelt Collard aan Voetbal International.

Op 3 januari 2017 hoorde Collard de naam van Korotaev voor het eerst; op 10 januari stonden de handtekeningen al onder een informele overeenkomst, waarin de partijen de intentie uitspraken dat de club op termijn wordt verkocht aan Korotaev. Begin februari werd de zakenman gepresenteerd, maar enkele dagen na het mediamoment werd hij opgesloten in een cel in Dubai. Eind deze maand worden nieuwe ontwikkelingen verwacht in de soap. Collard heeft geen spijt van zijn snelle handelen en zijn vertrouwen in de geldschieter.

"Als in Limburg niemand opstaat, kun je als een Don Quichot blijven zoeken naar iets wat niet komt, óf je accepteert dat je het niet redt zonder een buitenlandse partij", licht Collard toe. Hij verklapt dat de City Football Group zich meldde bij Roda JC, nog voor de samenwerking met NAC Breda. "Zij haakten af op ons kunstgras. En omdat de talenten die zij wilden verhuren in hun ogen niet ver genoeg waren om de toenmalige spelers van Roda te vervangen. Ze zeiden: 'Als wij vijf spelers brengen, verwachten we wel dat er vier in de basis staan'."

Collard had niet het idee dat het Korotaev puur om winst ging en vertrouwde erop dat de identiteit van Roda JC onder hem grotendeels behouden zou blijven. De directeur van de Eredivisionist heeft nog hoop dat het goed komt, ook nu in Dubai een tweede zaak is aangespannen tegen Korotaev. "Dat de beruchte cheque van Aleksei ongedekt was, komt volgens hem omdat iemand met een vervalste handtekening geld van de desbetreffende rekening heeft gehaald. Hij heeft de tegenpartij (investeringsmaatschappij Helin International, red.) daarvoor aangeklaagd, en daarnaast een schadevergoeding geëist. Nu hebben zij op hun beurt een tegenclaim bij Aleksei neergelegd."