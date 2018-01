Dick Advocaat kan debuut niet opluisteren met goed resultaat

Dick Advocaat heeft zijn debuut als trainer van Sparta Rotterdam niet kunnen opluisteren met een goed resultaat. In eigen huis verloren de Rotterdammers dinsdag met 0-1 van Vitesse in een inhaalwedstrijd, door een doelpunt van Mason Mount. Het team van Advocaat blijft onderaan staan in de Eredivisie; Vitesse stijgt naar plek zeven.

De kersverse aanwinst Fred Friday kreeg direct een basisplaats in het inhaalduel, dat op 10 december niet doorging vanwege de hevige sneeuwval. Bij Vitesse werd de niet volledig fitte Tim Matavz vervangen door Luc Castaignos. In de eerste helft zag Advocaat zijn ploeg goed spelen. Doelpunten vielen er niet, maar Vitesse kwam er nauwelijks aan te pas. De beste kans van het eerste bedrijf was voor Robert Mühren. De spits stormde af op keeper Remko Pasveer, maar een uitstekende tackle van Guram Kashia voorkwam een open doelkans.

Sparta kwam er verder nooit echt doorheen. Onder meer Friday produceerde wat speldenprikjes namens de thuisploeg, terwijl Ilias Alhaft net langs de verkeerde kant van de paal schoot. Sparta oogde feller en frisser dan Vitesse, maar kon dat verschil niet vertalen in een voorsprong. In de tweede helft kwamen de Arnhemmers wel overtuigend uit de startblokken. Sparta ontsnapte al gauw, toen Milot Rashica een slappe inzet produceerde na een kansrijke aanval. Vitesse werd sterker en dat leidde uiteindelijk tot de 0-1.

Mason Mount was de gevierde man bij de bezoekers. De Engelsman ontsnapte aan de aandacht van Sparta en dook rond de penaltystip op na een voorzet van Rashic.a. Mount zette zijn binnenkant van de voet tegen de bal en vond de rechterhoek; Roy Kortsmit stond als aan de grond genageld. Sparta kreeg gauw een kans op de gelijkmaker, maar na een lepe vrije trap van Mühren belandde de bal in de handen van Pasveer. Invaller Matavz was vervolgens dicht bij de 0-2, maar stuitte met zijn schot op keeper Kortsmit.

Zeventien minuten voor tijd, toen de neerslag hevig neerdaalde op het veld, mocht Kortsmit opnieuw opgelucht ademhalen. Een vrije kopkans werd niet verzilverd door Kashia. In die fase volgden de kansen elkaar in rap tempo op. Via Loris Brogno was Sparta dichterbij dan het de hele wedstrijd was: op aangeven van Friday schoot de Belg van binnen het strafschopgebied op de lat. In het restant van de eerste helft lukte het Sparta niet om Pasveer nog in grote problemen te brengen en daarom boekte Vitesse de eerste zege van 2018.