PSV blijft ogen openhouden: ‘Maar die namen zijn niet haalbaar’

Marcel Brands verwacht deze maand geen nieuwe spelers meer te verwelkomen bij PSV. De koploper versterkte zich in de winterse transferperiode met Maximiliano Romero en is in principe klaar op de winterse transfermarkt. Toch lijkt PSV stiekem nog te hopen op een nieuwe linksback.

De Eindhovenaren verloren Jetro Willems in de zomer aan Eintracht Frankfurt, waardoor de spoeling op de linksbackpositie momenteel dun is. "Alleen als die aanmerkelijk beter is dan onze eigen Joshua Brenet", reageert Brands voor de camera van de NOS op de vraag of PSV deze maand nog een nieuwe verdediger zal vastleggen. "Ik heb ook namen gehoord als Jaïro Riedewald en Patrick van Aanholt, die spelen in Engeland (bij Crystal Palace, red.) en dat is dan niet haalbaar."

Maximiliano Romero werd dinsdag officieel gepresenteerd door PSV. De van Vélez Sarsfield overgekomen spits is met het oog op de toekomst gehaald, stelt Brands. "We weten dat Luuk de Jong een keer zal vertrekken en ook dat we Jürgen Locadia niet elk seizoen kunnen tegenhouden", aldus de beleidsbepaler, die De Jong niet deze maand al verwacht kwijt te raken. "Hij blijft deze winter nog bij ons."