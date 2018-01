‘Zitten dag en nacht bij de telefoon voor het verlossende woord van Van Persie’

Feyenoord slaagde er niet in om Robin van Persie nog voor de nieuwjaarsreceptie te presenteren, maar de club heeft vertrouwen in zijn komst. De aanvaller moet zelf nog tot een vergelijk komen met Fenerbahçe, voordat hij kan tekenen in Rotterdam. In onderstaande video vertellen algemeen directeur Jan de Jong en technisch directeur Martin van Geel over de situatie van Van Persie.