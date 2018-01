‘Feyenoord heeft Ayoub binnen voor komend seizoen’

Yassin Ayoub zal zijn loopbaan na dit seizoen voortzetten bij Feyenoord. De middenvelder is in het bezit van een aflopend contract bij FC Utrecht en wordt komend seizoen transfervrij overgenomen door de landskampioen, zo meldt het Algemeen Dagblad dinsdagavond. Eerder op de dag werd Ayoub al gespot in het Erasmus MC in Rotterdam, waar hij de medische keuring doorliep.

Ayoub tekent eerdaags een meerjarig contract. Feyenoord zou de kans groot achten dat Karim El Ahmadi en/of Tonny Vilhena er komend seizoen niet meer bij zijn. Technisch directeur Martin van Geel speelt met de komst van Ayoub al in op dat vooruitzicht. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder maakt het seizoen dus wel af bij Utrecht, dat het over een week nota bene opneemt tegen Feyenoord. De club heeft Mustafa Saymak van PEC Zwolle op het oog als opvolger van Ayoub.

De 23-jarige linkspoot speelt zijn hele profloopbaan al voor Utrecht. Hij debuteerde in januari 2013 en kwam sindsdien tot 133 competitieduels voor de club. Daarin scoorde hij 16 keer. In het verleden liet hij al meermaals weten een transfer naar Feyenoord te zien zitten. Afgelopen zomer werd hij nog gelinkt aan Ajax en dat noemde Ayoub ook een 'mooie stap'. Tot 2008 speelde hij in de jeugdopleiding van de Amsterdammers, waarna hij naar Utrecht ging.