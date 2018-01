Van Geel wil luisteren: ‘Soms moet je naar de persoonlijke situatie kijken’

Feyenoord hoopt Robin van Persie deze week binnen te halen, maar verder verwacht Martin van Geel niet al te veel activiteit. De technisch directeur van Feyenoord houdt rekening met het vertrek van enkele wisselspelers. "In de transferperiode van januari probeer je zo min mogelijk te doen. Onze sterkhouders moeten blijven", maakt Van Geel duidelijk aan RTV Rijnmond.

"Zo stel ik me altijd op in januari. Over de sterkhouders en de basisspelers valt niet te praten, of het moet exorbitant zijn. Daar geloof ik alleen niet in", legt Van Geel uit. Hij erkent tegelijkertijd dat enkele spelers op een 'dood spoor' zijn beland in De Kuip en dat het voor hun carrière beter is om een transfer te maken. "Dan praat ik over Michiel Kramer en Miquel Nelom. We zijn ermee bezig om te kijken of er mogelijkheden voor zijn. We hebben Dylan Vente en Tyrell Malacia die deze spelers kunnen opvolgen."

Van Geel zou Kenneth Vermeer het liefst voor de club behouden. De doelman zou zelf echter aansturen op een winters vertrek, omdat trainer Giovanni van Bronckhorst vasthoudt aan concurrent Brad Jones. "We snappen zijn teleurstelling. Hij is van Ajax naar Feyenoord gegaan om eerste keeper te worden. Dat heeft hij de eerste twee jaar voortreffelijk gedaan. Daarna raakte hij tweemaal geblesseerd. Hij heeft keihard gewerkt, maar moet nu de enorme teleurstelling verwerken dat hij niet de eerste keeper wordt."

"Het liefste houden wij zo’n ervaren en goede keeper in onze selectie", vervolgt de beleidsbepaler van Feyenoord. "Als er iets met Brad gebeurt, hebben we een ongelooflijk ervaren en goede keeper achter de hand. Aan de andere kant moet je soms ook naar een persoonlijke situatie kijken. Als er iets op ons pad komt, moeten we het daar met hem over hebben." Vermeer heeft een contract tot medio 2020 bij de regerend kampioen van Nederland.