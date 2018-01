Neville: ‘Hij kan in elk team in Engeland en Europa spelen: zó goed is hij’

De supporters van Arsenal hebben momenteel weinig reden tot optimisme, maar Jack Wilshere vormt de laatste weken een lichtpuntje in de duisternis. De Engelse middenvelder bewijst al geruime tijd in uitstekende vorm te verkeren en kan dan ook rekenen op de complimenten van Gary Neville. Laatstgenoemde zegt nooit aan het talent van Wilshere getwijfeld te hebben.

Neville was tussen mei 2012 en juni 2016 als assistent-bondscoach werkzaam bij het Engelse elftal en kent de middenvelder van Arsenal onder meer uit die periode. "Hij is met afstand de beste Engelse middenvelder. Ik heb vier jaar lang met alle Engelse middenvelders gewerkt. Hij kan in elk team in Engeland en Europa spelen: zó goed is hij", is de oud-verdediger van Manchester United bij Sky Sports lovend over Wilshere. Neville stelt dat de Engels international over unieke kwaliteiten beschikt. "Hij is de enige Engelse middenvelder die het spel met één aanname kan verplaatsen."

Volgens de analist is het voor de Engelse nationale ploeg met het oog op het WK van aankomende zomer in Rusland van groot belang dat Wilshere fit blijft. De technicus werd in het verleden veelvuldig geteisterd door blessures, maar dit seizoen kwam hij al tot 21 officiële wedstrijden voor Arsenal. "Ik heb met hem gewerkt en ik heb geen band met Wilshere of Arsenal, maar hij is een fantastische speler", aldus Neville. "Als hij fit is en in goede vorm verkeert, is hij cruciaal voor Engeland. Hij is de laatste jaren niet fit genoeg geweest om zichzelf te bewijzen."

"Dat is het enige probleem met hem", vervolgt de analist. "Zijn prestaties op het veld zijn van hoge kwaliteit, maar de betrouwbaarheid ervan is niet altijd optimaal. Je wil hem eigenlijk drie, vier, vijf seizoenen achterelkaar zien spelen. Maar het talent is onmiskenbaar: hij is de beste middenvelder die ik gezien heb in mijn tijd bij Engeland. Steven Gerrard en Frank Lampard naderden hun einde op dat moment, maar voor mij was Wilshere de beste van het stel."