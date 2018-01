Juventus incasseert mokerslag: Dybala en Marchisio lang uitgeschakeld

Juventus heeft in aanloop naar de tweede seizoenshelft in de Serie A en de hervatting van de Champions League een flinke tegenvaller te verwerken gekregen. La Vecchia Signora laat dinsdagavond via de officiële kanalen weten het geruime tijd te moeten stellen zonder zowel Paulo Dybala als Claudio Marchisio.

De Italiaanse titelverdediger meldt dat beide spelers ‘dertig tot veertig dagen' buitenspel staan met spierblessures. Dybala viel op 6 januari in de uitwedstrijd tegen Cagliari geblesseerd uit, terwijl Marchisio een paar dagen daarvoor het einde van het Coppa Italia-duel met Torino niet haalde. De spits en de middenvelder missen hoe dan ook een aantal cruciale wedstrijden.

Zo komt het eerste duel met Atalanta in de halve finales van de Coppa Italia eind deze maand hoe dan ook te vroeg voor het duo, terwijl ook de eerste ontmoeting met Tottenham Hotspur in de achtste finales van de Champions League niet haalbaar lijkt. Mogelijk zijn beiden wel veel speelklaar voor de return met de Engelse grootmacht, op 7 maart.