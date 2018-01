Feyenoord is rond met Van Persie en wacht nog op Fenerbahçe

Feyenoord en Robin van Persie hebben een akkoord bereikt over de terugkeer van de aanvaller. Dat bevestigt algemeen directeur Jan de Jong dinsdag op de nieuwjaarsreceptie van de club. De aanvaller moet zelf alleen nog een en ander afhandelen met Fenerbahçe. Als die plooien zijn gladgestreken, kan Van Persie terugkeren in De Kuip. De Jong sluit niet uit dat RVP 'morgen of overmorgen' aansluit.

Aanvankelijk wilde Feyenoord de topscorer aller tijden van Oranje nog voor de nieuwjaarsreceptie presenteren. De deal liep vertraging op, maar bevindt zich wel in de afrondende fase. Trainer Giovanni van Bronckhorst gaf ook al aan dat hij hoopt dat hij Van Persie snel mag begroeten: "Ik hoop snel een seintje te krijgen dat het helemaal rond is. Hij is fit en ik verwacht dan ook dat hij snel wedstrijdritme op kan gaan doen."

Sjoerd Mossou, journalist van het Algemeen Dagblad, zei maandag bij Peptalk nog dat Feyenoord nog onderhandelde met Fenerbahçe over het salaris van Van Persie. "Er was al bekend dat er nog een som geld betaald moest worden. Er ligt nog drie miljoen euro salaris op tafel. Dat verdient hij ongeveer in een halfjaar bij Fenerbahçe. Dat moet uitonderhandeld worden. Dat willen zij terug. En dat moet een beetje van Feyenoord en van Van Persie zelf komen."