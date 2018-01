PEC contracteert ex-Ajacied: ‘Ik heb zin om weer in Nederland te spelen’

Ruben Ligeon keert definitief terug in Nederland. PEC Zwolle maakt dinsdag bekend dat de verdediger een contract voor tweeëneenhalf jaar heeft ondertekend. Ligeon liep vanaf begin deze maand stage bij PEC en heeft de technische staf overtuigd van zijn kwaliteiten. De 25-jarige Amsterdammer was clubloos na zijn vertrek bij Slovan Bratislava in augustus 2017.

PEC kon Ligeon dus transfervrij toevoegen aan de selectie. Vrijdag liep trainer John van 't Schip al vooruit op diens komst en vier dagen later is het nieuws officieel. "Hier ben ik heel blij mee en dit was natuurlijk het doel van mijn stageperiode. Vanaf het eerste moment voel ik me erg prettig bij PEC Zwolle", vertelt Ligeon. "Ik ben goed opgevangen en zowel de staf als spelers gaven mij tijdens het trainingskamp het gevoel dat ik er echt bij hoor."

Ligeon is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax en maakte namens die club ook zijn debuut in het betaald voetbal. Daarna volgden periodes bij NAC Breda, Willem II, FC Utrecht en Slovan Bratislava. "Ik heb zin om weer in Nederland actief te zijn en kan dan ook niet wachten totdat de competitie weer begint", concludeert de aanwinst van de huidige nummer vier van de competitie.

Technisch directeur Gerard Nijkamp geeft aan dat de komst van Ligeon zorgt voor een betere bezetting in de achterhoede. "Het is daarbij extra prettig dat hij op verschillende plekken in de verdediging uit de voeten kan", doelt hij op de inzetbaarheid van Ligeon als links- en rechtsback. "Ruben maakte vanaf de eerste training in 2018 een fitte en gretige indruk en past met zijn persoonlijkheid hartstikke goed bij onze club."