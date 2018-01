‘Het valt nu mee, toen ik hier voor het eerst in januari kwam was het -22’

Donovan Slijngard doorliep de jeugdopleiding van Ajax en verdedigde in Nederland verder nog de kleuren van FC Groningen, SC Cambuur en Sparta Rotterdam. Sinds 2015 staat de linksback onder contract bij de Litouwse topclub Zalgiris, waarmee hij met onder meer twee landstitels zijn prijzenkast de afgelopen jaren behoorlijk aan het vullen is.

Slijngard keerde in 2016 voor de voorbereiding op zijn eerste volledige seizoen in de A Lyga in januari terug in de Litouwse hoofdstad Vilnius en dat zorgde meteen voor een flinke schok: “Nu valt het gelukkig mee, maar toen ik twee jaar geleden voor het eerst naar Litouwen kwam in januari was het -22. Gelukkig trainen we in dat soort gevallen wel binnen, dat scheelt echt enorm”, vertelt hij in gesprek met Voetbalzone.

“De competitie loopt hier ook anders. We spelen van maart tot november en dan ben je de hele maand december vrij. In de winterperiode trainen we altijd binnen in een soort indoorstadion, daar worden ook de wedstrijden gespeeld in het begin van het seizoen als het nog heel erg koud is”, gaat Slijngard, die inmiddels het Litouws een beetje onder de knie begint te krijgen, verder. “Het is al mijn derde seizoen hier, dus ik versta het redelijk. Ik kan het ook wel een beetje spreken, maar alleen de standaardwoorden zeg maar. Maar na drie jaar begin je toch wel dingen te verstaan, je begrijpt ze als ze iets zeggen.”