‘Tweetal van Barcelona staat voor overstap naar Serie A-topclubs’

Twee spelers van Barcelona maken deze maand wellicht de overstap naar Italië. De koploper van Spanje is met Internazionale in onderhandeling over Rafinha, terwijl Gerard Deulofeu terecht kan bij Napoli. De interesse van de Serie A-clubs was bekend, maar volgens AS zijn de transfers dinsdag een stap dichterbij gekomen.

Inter en Barcelona lijken in te zetten op een huurdeal voor Rafinha met een verplichte optie tot koop. De tweevoudig Braziliaans international maakt het seizoen op huurbasis af in Milaan, waarna hij voor vier seizoenen kan tekenen. De hoogte van de verplichte optie tot koop is nog een heikel punt. Barcelona zou veertig miljoen euro willen zien, terwijl Inter niet verder wil gaan dan twintig miljoen euro plus bonussen. Toch zouden de onderhandelingen zich in een 'vergevorderd' stadium bevinden en hebben beide clubs elkaar dinsdag genaderd.

Bij Deulofeu is de constructie voor de transfer nog onduidelijk. Naar verluidt wil Barcelona twintig miljoen euro voor een directe verkoop van de aanvaller. Dat vindt Napoli aan de hoge kant: de club wil Deulofeu liever huren met een optie tot koop in het contract. De onderhandelingspositie van i Partenopei is verslechterd nadat Simone Verdi dinsdag een statement publiceerde om aan te kondigen dat hij deze maand niet zal vertrekken. De aanvaller van Bologna gold bij Napoli als alternatief voor Deulofeu.

De speelkansen van Deulofeu zijn geslonken na de komst van Philippe Coutinho. De viervoudig international van Spanje zou daarom openstaan voor een transfer. Barcelona haalde Deulofeu afgelopen zomer weg bij Everton, door gebruik te maken van de terugkoopoptie in diens contract. Hij kwam dit seizoen tot negen competitieduels en een treffer. Rafinha staat al zijn hele profloopbaan onder contract in Barcelona en kwam voor die club tot 48 duels en 8 doelpunten. De middenvelder is weer wedstrijdfit, nadat hij sinds april aan de kant stond met een zware knieblessure.