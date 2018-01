Cillessen ziet ‘typische Ajax-verdediger’ wel voor Barça spelen: ‘Natuurlijk’

Jasper Cillessen is gecharmeerd van Matthijs de Ligt. De achttienjarige verdediger van Ajax werd de afgelopen weken meermaals aan Barcelona gelinkt, maar de koploper van Spanje opteerde uiteindelijk voor Yerry Mina. Volgens Cillessen is het denkbaar dat De Ligt uiteindelijk alsnog terechtkomt in Camp Nou.

"Ik vind hem een typische Ajax-verdediger", vertelt Cillessen aan Mundo Deportivo. "Dat is ook waarom mensen denken dat hij hier zou kunnen spelen." De reservedoelman van Barcelona noemt De Ligt 'sterk, jong, snel en tweebenig'. In zijn tijd bij Ajax maakt Cillessen al kennis met de jonge mandekker. "Hij heeft ondanks zijn leeftijd al een sterke mentaliteit. Hij is een geweldige kerel die mindere tijden heeft meegemaakt, maar daarvan heeft geleerd."

"Of ik hem voor Barcelona zie spelen? Natuurlijk. Hij heeft alle kwaliteiten om een van de beste verdedigers te worden die er zijn", concludeert Cillessen. Over Mina is de Oranje-international echter ook goed te spreken. "Ik heb al een volledige training met hem meegemaakt en ik ben blij met zijn komst. Het is een grote, sterke vent, die je niet als tegenstander wilt hebben. Het zijn pas zijn eerste dagen hier en hij moet zich nog aanpassen, maar als hem spreekt straalt hij van blijdschap."

Zelf is Cillessen de tweede keus achter Marc-André ter Stegen. Van de laatste tien duels keepte Cillessen er echter vier en dat deed hij naar behoren. Volgens sommigen heeft de club twee eerste keepers. "Ik ben erg blij dat mensen dat zeggen. Dat is een groot compliment, want het betekent dat ik goed bezig ben. Marc en de keeperstrainer verrichten ook goed werk. Het is een teamsport en we willen samen kampioen worden. In je eentje kun je geen succes bereiken."