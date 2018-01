Promes: ‘Het is normaal om iemand chocolade te noemen’

Quincy Promes snapt de ophef niet na een beladen tweet van zijn club Spartak Moskou, geplaatst door verdediger Georgi Dzhikiya. De regerend kampioen van Rusland stelde het Twitter-account zaterdag ter beschikking aan Dzhikiya, die een video plaatste van drie donkere spelers die trainingsoefeningen deden in de zon. Hij koos voor het bijschrift 'Zie hoe chocolade smelt in de zon' en dat heeft geleid tot veel verontwaardiging.

Volgens Promes, die zelf niet op de video te zien was, hebben de media het verhaal opgeblazen. De verontwaardigde reacties kwamen echter vooral van anti-discriminatieorganen en minder van media zelf. "Ik snap niet zo goed waar deze reactie vandaan komt", vertelt de Oranje-international aan het Russische 8news. "Iemand een aap noemen is verkeerd, want dat zijn dieren Het is voor mij heel normaal om iemand chocolade te noemen."

"Er is niets om over te vallen. Ik heb persoonlijk nog nooit racisme ervaren in Rusland, ik zou niet eens mensen kunnen bedenken die racistisch zijn. Journalisten maken van niets een schandaal", concludeert Promes. De video is inmiddels offline gehaald door Spartak, na boze reacties van onder meer anti-discriminatieorganen als Fare en Kick It Out.