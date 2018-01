Everton biedt Walcott WK-kans en betaalt miljoenen aan Arsenal

Theo Walcott is speler van Everton, zo meldt de club via de officiële kanalen. De aanvaller komt over van Arsenal, waar hij onder Arsène Wenger nauwelijks zicht had op veel speelminuten. The Toffees betalen naar verluidt tussen de 22,5 miljoen en 25 miljoen euro voor Walcott, die nog tot medio 2019 vastlag in het Emirates Stadium en op Goodison Park een contract tot de zomer van 2021 tekent. Hij gaat spelen met rugnummer elf.

De aanvaller stond ook in de belangstelling van zijn oude club Southampton, maar zou in Sam Allardyce een geschiktere trainer zien om zijn carrière weer nieuw leven in te blazen. Arsenal betaalde the Saints in 2006 10,5 miljoen euro voor de 47-voudig international van Engeland, die sindsdien een kleine vierhonderd wedstrijden speelde voor de club en er onder meer tweemaal de FA Cup won.

Dit seizoen moest Walcott het bij the Gunners vooral doen met een plek op de bank of de tribunes. Onder meer Sky Sports en de BBC meldden dinsdagmiddag dat Walcott naar de Merseyside was afgereisd voor onderhandelingen en een medische keuring op Goodison Park. Met name met het oog op het WK in Rusland heeft Walcott naar verluidt besloten Arsenal na ruim tien jaar achter zich te laten.

Allardyce bevestigde eerder al dat de Engelsman welkom zou zijn bij Everton: "De onderhandelingen worden gevoerd. Ik zou het heel mooi vinden als iemand als Theo aan onze voorhoede wordt toegevoegd. Maar ik wil niet al te optimistisch worden, want er kan nog van alles gebeuren. Pas als de handtekening gezet is, kan ik enthousiast zijn", zei de manager over Walcott.