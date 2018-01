Vader Giggs schaamt zich: ‘Ik kan het niet opbrengen zijn naam te gebruiken’

Ryan Giggs is maandag aangesteld als nieuwe bondscoach van Wales. De ex-speler van Manchester United wacht in maart zijn eerste wedstrijd als eindverantwoordelijk tegen China. Danny Wilson, de vader van Giggs, zegt echter dat zijn zoon niet geschikt is voor de functie en refereert aan het overspel van Giggs, die vreemdging met de vrouw van zijn jongere broer.

"Ik zou de meest trotse vader van de wereld moeten zijn en ongelooflijk blij moeten zijn met wat hij heeft bereikt, maar ik schaam me voor hem. Ik kan het zelfs niet opbrengen om zijn naam te gebruiken: ik praat over hem als 'de ex-voetballer'", aldus de vader van Giggs in gesprek met the Sun. "Hij zet zichzelf op de eerste plek. Het enige waar hij om geeft zijn de meningen op televisie en luxe hotels openen in Manchester."

"Als ik hem nu op de televisie zie, zet ik de televisie uit. Net als de rest van de familie. Hij is mijn zoon en ik zeg met tranen in mijn ogen dat mijn familie hem niet respecteert en niet naar hem opkijkt. Als de oudste had hij zich moeten ontfermen over zijn jongere broertje. En hem niet een mes in de rug steken. Hij ging op de meest vreselijke manier vreemd en is niet mans genoeg om zich te verontschuldigen."