Supporters zamelen geld in voor noodlijdende club: ‘Het is geëxplodeerd’

HARTLEPOOL - De afstand tussen Hartlepool en Londen is circa 411 kilometer en met de bus ben je ongeveer vijf uur bezig met deze trip. De spelers van Hartlepool United moesten op 6 januari echter met de trein afreizen naar de Engelse hoofdstad, waar de uitwedstrijd tegen Dagenham & Redbridge op het programma stond in de National League. Op dit moment is er bij the Pools geen geld meer om een bus te huren.

Door Chris Meijer

Overigens moesten de spelers van Hartlepool United in Londen ook nog kleding lenen van de opponent, omdat de wasserette de kleding van the Pools vast had gehouden. De club had de rekening nog niet voldaan en de wasserette besloot daarom om de tenues van Hartlepool United maar vast te houden. Of deze actie zin heeft, valt te betwijfelen. Het water staat the Pools namelijk niet meer aan de lippen. Nee, de club uit het noordoosten van Engeland is al even kopje onder. En het is op dit moment de vraag of Hartlepool United wel weer boven zal komen.

Eerste degradatie ooit

Voor 25 januari heeft de club namelijk een bedrag van 225.000 euro nodig om alleen de salarissen en andere lopende kosten te kunnen betalen. Mocht Hartlepool United voor die tijd niet aan een dergelijk bedrag komen, lijkt puntenaftrek of uiteindelijk een faillissement onvermijdelijk. In dat geval komt er een einde aan een clubgeschiedenis die teruggaat naar 1908. In 109 jaar degradeerde Hartlepool United nooit uit de Football League, al speelde het ook nooit hoger dan de League One. Maar vorig seizoen degradeerde the Pools voor het eerst uit de League Two, nadat het al een aantal keer was ontsnapt aan degradatie.

Hartlepool United degradeert voor het eerst in de clubgeschiedenis, ondanks een overwinning op Doncaster Rovers.

Tot 2015 was er geen vuiltje aan de lucht voor Hartlepool United, dat vanaf 1997 gerund werd door de Schotse oliemaatschappij Increased Oil Recovery (IOR). Ken Hodcroft was achttien jaar voorzitter van Hartlepool United en hij pompte door de jaren heen ook een behoorlijk bedrag in de club, waardoor IOR jarenlang verlies maakte. Mede daardoor werd besloten om de club in 2014 in de etalage te zetten, al deden de geruchten dat Hodcroft de club kwijt wilde al langer de ronde. In eerste instantie leek TMH 2014, onder leiding van Stephen Murall en Peter Harris, de nieuwe eigenaar te worden van Hartlepool United. Uiteindelijk ging een deal met deze firma niet door. Binnen de club waren er twijfels over de plannen van TMH 2014 met de club en die zorgen waren niet onterecht, want Harris en Murall werden later veroordeeld voor fraude.

Belastingdienst

Hodcroft bereikte uiteindelijk een overeenstemming met de relatief onbekende firma JPNG, onder leiding van zakenman en ondernemer Gary Coxall. De schulden werden kwijtgescholden door IOR, waardoor Coxall met een schone lei kon beginnen. “Ik geloof dat de club in een excellente staat verkeert. Hartlepool United is financieel stabiel en we verwelkomen JPNG tot de voetbalwereld”, liet Hodcroft weten in een statement. Maar onder het bewind van Coxall ging er meer geld uit dat er binnenkomt, maar werden de gaten ook niet gedicht. Als Hartlepool United er in juni 2016 voor het eerst niet in slaagt om een rekening van de Britse belastingdienst te betalen, wordt dat in eerste instantie nog gewijd aan computerproblemen. “Het kwam niet doordat we te weinig geld hadden”, stelde Coxall de achterban van the Pools gerust in gesprek met de Hartlepool Mail. Maar in oktober 2016 en januari 2017 ontving de club opnieuw een aanmaning van de belastingdienst.

Coxall besluit in mei 2017, als Hartlepool United nog niet gedegradeerd is, op te stappen als voorzitter.

Ondertussen ging het Hartlepool ook niet voor de wind op het veld. In de laatste week van het seizoen, als the Pools zich theoretisch nog kunnen handhaven in de League Two, neemt Coxall ontslag als voorzitter. “De beslissing om te vertrekken viel me zwaar. Maar als ik door zou gaan, zou ik de club verdelen en de club heeft nu juist iets anders nodig. Ik stap opzij voor de club, Hartlepool United is het belangrijkst. Er is de laatste tijd veel kritiek op me, een deel daarvan is terecht en een deel daarvan is compleet ongegrond”, liet Coxall weten in een statement. Hij werd opgevolgd door Pam Duxbury, die eerder als algemeen directeur bij Hartlepool United werkte. Een paar dagen later degradeerde de club, ondanks dat er op de slotdag gewonnen werd van Doncaster Rovers. Ruim een maand later nam HUFC Holding, dat in handen is van Duxbury en Sage Investments, Hartlepool United over van het JPNG van Coxall. Er werd een nominaal bedrag betaald voor de club. In december 2017 maakte John Blackledge, eigenaar van Sage Investments, bekend dat hij Hartlepool United alweer kwijt wil en dat hij niet langer de gaten in de begroting zou dichten. De spelers en het personeel van de club konden op het nippertje nog hun salaris voor kerst ontvangen.

De Hartlepool Mail wist te melden dat er zes investeerders geïnteresseerd waren in Hartlepool United, maar op dit moment zijn er nog twee serieuze gegadigden over. “We zijn heel sceptisch. Toen we een schuldenvrije club in de Football League waren, konden we geen investeerders vinden. Nu spelen we niet in de Football League én hebben we een schuld, dus denk je nu echt dat er mensen zijn die staan te springen om de club over te nemen? We moeten er in geloven dat we een investeerder zullen vinden. Maar als dat niet gebeurt, hebben we 24 uur om te reageren. We hebben de steun van Supporters Direct, een nationale organisatie. Zij hebben hun steun uitgesproken, maar raden ons ook aan om alleen actie te ondernemen als het echt nodig is”, zei Ron Harnisch, voorzitter van de supportertrust van Hartlepool United, tegenover de BBC. Zij lieten eerder doorschemeren dat ze club willen overnemen als er geen externe investeerder te vinden is.

#Savepoolsday

Supporter Rachel Cartwright startte na het bericht dat Hartlepool United voor 25 januari 225.000 euro nodig heeft een crowdfundingactie. Binnen 48 uur was er al 13.000 euro bij elkaar en inmiddels is de teller de 50.000 euro gepasseerd. Daarnaast moet de eerstvolgende thuiswedstrijd van Hartlepool United, komende zaterdag tegen Wrexham, op een uitverkocht Victoria Park worden afgewerkt. 20 januari 2018 is omgedoopt in #savepoolsday. Er zullen verschillende evenementen plaatsvinden om geld op te halen om het noodlijdende Hartlepool United te redden. Zo treedt de lokale cabaretier Danny Posthill, finalist was van Britain’s got Talent, op om geld in te zamelen. “Ik dacht dat een aantal mensen het bericht zouden delen en dat we wat fans van Middlesbrough, Sunderland en Newcastle United hierheen konden krijgen, maar het is geëxplodeerd”, legde Mike Lewis, initiator van #savepoolsday, uit tegenover de BBC.

“Het idee is dat er zoveel mogelijk mensen naar de wedstrijd komen, zodat er weer wat geld in het laatje komt. Dat geeft ons meer tijd om een koper te vinden en om de club te redden. Het is fantastisch dat er zoveel fans geld doneren. Ik heb de beste wensen gekregen vanuit de hele wereld: Frankrijk, Italië, Australië en zelfs Canada. Tegen veel mensen heb ik gezegd dat ze de crowdfundingpagina moeten gebruiken, als ze niet naar de wedstrijd kunnen komen”, zei Lewis. Fans van Middlesbrough die niet naar de uitwedstrijd van hun eigen club tegen Queens Park Rangers gaan, worden aangemoedigd om naar Hartlepool af te reizen. Toen Boro in 1986 zelf op omvallen stond, mocht de club twee thuiswedstrijden afwerken op het Victoria Park van Hartlepool United. Om die reden willen de fans van Middlesbrough wat terugdoen voor the Pools. Danny Graham, voormalig speler van Boro en tegenwoordig actief bij Blackburn Rovers, doneerde zelfs drieduizend euro aan Hartlepool United. “Ik hoop dat jullie het target halen, maar ik weet zeker dat het gaat lukken. Hopelijk staat het hele noordoosten achter jullie.”

Hartlepool are in trouble help them here if you would like to https://t.co/V7aQmKmrI8 — Sir Geoff Hurst (@TheGeoffHurst) January 11, 2018

Daarnaast sprak Geoff Hurst, die drie doelpunten maakte in de door Engeland gewonnen WK-finale van 1966, via Twitter zijn steun uit aan de reddingsoperatie van Hartlepool United, terwijl ex-speler Jordan Hugill een gedragen wedstrijdshirt ter beschikking stelde voor een veiling. Het meest mag nog verwacht worden van Jeff Stelling, presentator van Sky TV en een van de bekendste fans van Hartlepool United. Als de supporterstrust the Pools overneemt, is Stelling bereid om te investeren in de club. “Ik weet dat mensen zullen vragen naar mijn geld, maar ik kan het me niet veroorloven om in mijn eentje een voetbalclub te runnen. Maar ik zal zeker investeren als de supporterstrust eigenaar wordt”, verzekerde de presentator, die ook erevoorzitter van de club is, tegenover de Hartlepool Mail. “Ik ben hoopvol gestemd dat er een investeerder zal komen. Als dat niet het geval is, heeft de supporterstrust een plan. Als we 225.000 euro bij elkaar krijgen, moeten we wel zorgen dat het geld goed gebruikt wordt. Het moet gebruikt worden om de salarissen en andere urgente kosten te betalen.”

Supporterstrust

Het probleem is namelijk dat de benodigde 225.000 euro Hartlepool United alleen op de korte termijn zal redden. “De realiteit is dat het de club maar een maand veiligheid brengt. Onze campagne brengt geld bij elkaar om de kosten tot juni te kunnen dekken. Het zou tragisch zijn als de club in januari gered wordt en vervolgens in februari failliet gaat. We kunnen dat als supporters van de club niet laten gebeuren”, liet de supporterstrust in een statement weten. Zij spraken maandagavond, samen met Stelling, met een potentiële investeerder. Stelling liet tegenover de Hartlepool Mail weten dat het een positief gesprek was: “Ze hebben een plan voor de lange termijn en willen graag investeren in een voetbalclub. Ik had deze man nog nooit ontmoet, maar hij was gepassioneerd, rijk en bereikbaar.”

Ondertussen tikt de tijd door. De kaarten voor de wedstrijd tegen Wrexham zijn inmiddels bijna uitverkocht en er zijn reeds 5500 tickets over de toonbank gegaan. Daarnaast slaagde the Pools erin om de jonge spits Connor Simpson te slijten aan Preston North End, wat circa 60.000 euro opleverde. Ritchie Humphreys, die twaalf jaar onder contract stond bij Hartlepool United, sprak tegenover de Hartlepool Mail bemoedigende woorden voor de fans. “De club is het kloppende hart van de stad. Hartlepool United is zo belangrijk voor de mensen. Ik kan me niet voorstellen dat de club ten onder gaat. Maar ik dacht ook dat het ondenkbaar was dat deze club zou degraderen uit de Football League. Maar dat is de realiteit van het voetbal, het is onmogelijk te voorspellen. Dat is ook waarom we zo van het spelletje houden.”