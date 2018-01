Slachtoffer ‘natrap-scheidsrechter’ niet geschorst na rode kaart

Diego Carlos kreeg afgelopen weekend twee gele kaarten van scheidsrechter Tony Chapron, maar zal de eerstvolgende wedstrijd van Nantes tegen Toulouse niet hoeven te missen. De Franse voetbalbond heeft dinsdag namelijk laten weten dat de rode kaart van verdediger is geseponeerd.

De Braziliaan kreeg de rode prent na een botsing met Chapron, waarbij de scheidsrechter ten val kwam, een natrappende beweging maakte en vervolgens een tweede gele kaart voor Diego Carlos uit zijn zak toverde. Het incident ging de wereld over en de Franse bond heeft Chapron tot nader order op non-actief gesteld. Donderdag wordt er door het disciplinaire comité besloten wat er verder met de arbiter gaat gebeuren.

Chapron bood nadien zijn excuses aan en Diego Carlos wil zich niet meer te veel met de zaak bezighouden: “Of hij geschorst wordt, is niet mijn probleem. Ik begreep er niets van. Toen hij me schopte, keek ik hem aan en vroeg ik: ‘Wat doe je?’ Toen hij me ook nog een rode kaart gaf, duwde ik hem licht. Ik begreep er niets van, niemand begreep het. Daarna bleef ik rustig en liep ik weg”, reageerde hij eerder tegenover L’Équipe.