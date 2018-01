Conte hekelt zoveelste vraag over sterspeler: ‘Ik ben coach en ik bepaal’

Chelsea neemt het woensdagavond op tegen Norwich City in het kader van de FA Cup en zodoende geeft Antonio Conte dinsdag op een persconferentie tekst en uitleg over de situatie bij the Blues. De Italiaanse manager wordt echter alleen maar geconfronteerd met vragen over mogelijke transfers en over het feit dat Eden Hazard vaak wordt gewisseld.

De oefenmeester zegt dat het logisch is dat de Belgisch international regelmatig naar de kant wordt gehaald. "We praten over een speler die recentelijk een ernstige enkelblessure had en een operatie moest ondergaan. Normaal gesproken moet je bij de situatie van Hazard extra opletten, wat hij kan ups en downs meemaken. Hij heeft ook het voorseizoen van ons gemist."

"Het is normaal dat een speler niet altijd zijn topvorm kan bereiken, maar net als bij de andere managers is het mijn taak om hem beter te maken. Om hem in de beste fysieke conditie te laten verkeren, maar ook om de beste beslissingen voor mijn ploeg te maken", tekenen verschillende Engelse media op uit de mond van de Italiaan.

Conte krijgt ook de vraag of Hazard wel gelukkig is onder zijn hoede, maar daar is de trainer niet blij mee: "Dat is niet belangrijk. Ik ben de coach en ik bepaal. Jullie zijn erg bezorgd of een speler gelukkig is of niet. Mijn taak is om het beste te beslissen voor de speler én de ploeg, niet om iedere speler gelukkig te maken. Iedere persconferentie krijg ik: 'Ben je bezorgd dat je een speler ongelukkig maakt?' Nee, ik maak me zorgen over winnen of niet."