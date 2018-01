Manchester United krijgt goed nieuws van Chelsea

Burnley gaat zich op korte termijn melden bij Brighton & Hove Albion. The Clarets hebben de pijlen gericht op vleugelaanvaller Solly March. (Daily Star)

(The Sun)

Na bijna veertien jaar staat Tim Cahill op het punt om terug te keren bij Millwall. De 103-voudig Australisch international zit zonder club, nadat hij in december vertrok bij Melbourne City. (The Sun)