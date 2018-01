‘We zijn afhankelijk, maar Ajax-uit is een duel dat veel kan openbreken’

Komende zondag staat De Klassieker op het programma en volgens menigeen moet Feyenoord het pikante duel met Ajax winnen om zicht te houden op een goede eindklassering in de Eredivisie. Giovanni van Bronckhorst erkent dat de Rotterdammers een goed resultaat moeten halen in de Johan Cruijff ArenA: "We zijn reëel, we zijn niet meer dan een achtervolger in de Eredivisie."

"We zijn afhankelijk van andere ploegen. Ajax-uit zie ik als een wedstrijd die veel kan openbreken. We hebben zes verliespunten meer dan Ajax en kunnen het gat dus halveren. Plek nummer twee is voorronde Champions League, een belangrijk doel", zegt de oefenmeester, die met zijn ploeg momenteel vijfde staat in de Eredivisie, in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Feyenoord verloor eerder dit seizoen met 1-4 van Ajax in De Kuip en de vorige wedstrijd in Amsterdam werd ook op overtuigende wijze gewonnen door de Ajacieden (2-1). Van Bronckhorst denkt dat de zes confrontaties in de Champions League zijn ploeg verder hebben geholpen bij zware uitwedstrijden: "Maar het klopt wel dat we in Amsterdam traditioneel weinig winnen. We moeten zondag toch voor de winst gaan, want Feyenoord moet naar boven."