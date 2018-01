‘Walcott reist af voor medische keuring en is dicht bij vertrek bij Arsenal’

Terwijl er in de Engelse media druk gespeculeerd wordt over de deals rond Alexis Sánchez, Henrikh Mkhitaryan en Pierre-Emerick Aubameyang, lijkt Theo Walcott de eerste aan Arsenal gerelateerde speler te zijn die een transfer gaat maken. De vleugelspits onderhandelt al enige tijd met Everton en een overstap bevindt zich in de afrondende fase.

Onder meer Sky Sports en de BBC melden dinsdagmiddag dat Walcott naar de Merseyside is afgereisd voor onderhandelingen en een medische keuring bij the Toffees. Hoewel de betrokken partijen dicht bij een akkoord zijn, moeten er nog volgens de laatste berichten nog wel wat details glad gestreken worden.

Walcott is in afwachting van een definitieve deal alvast op Finch Farm, het trainingscomplex van Everton, gearriveerd. Als alles volgens plan verloopt, zal de 47-voudig international van the Three Lions dinsdagavond nog gekeurd worden. The Toffees betalen naar verwachting 22,5 miljoen euro voor Walcott, die nog tot medio 2019 vastligt in Londen.

De aanvaller stond ook in de belangstelling van zijn oude club Southampton, maar zou in Sam Allardyce een geschiktere trainer zien om zijn carrière weer nieuw leven in te blazen. Arsenal betaalde the Saints in 2006 10,5 miljoen euro voor Walcott, die sindsdien een kleine vierhonderd wedstrijden speelde voor de club en er onder meer tweemaal de FA Cup won.