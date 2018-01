Suárez baalt van gemiste kans tegen Oranje: ‘Ze hadden een beetje geluk’

Luis Suárez hoopte dat zijn ploeg op het WK van 2010 in Zuid-Afrika geschiedenis kon schrijven door de finale te halen, maar Uruguay strandde in de halve finale tegen Oranje. De spits van Barcelona zegt tegenover The Players' Tribune dat hij baalt dat hij voor het duel met het Nederlands elftal geschorst was, omdat hij in de kwartfinale tegen Ghana van het veld werd gestuurd.

De Uruguayaan maakte bewust een handsbal in het strafschopgebied, zodat Ghana niet zou scoren. Suárez werd met rood van het veld gestuurd, maar zag vanaf de zijkant dat de penalty werd gemist. "De waarheid is: ik voelde me van alles. Depressief, verdrietig… Omdat ik van het veld werd gestuurd. Maar toen die speler die penalty ging nemen… De blijdschap… Ik nam het risico om een penalty te veroorzaken, waarvan men zei dat het anti-fairplay was. Maar dat de speler van Ghana miste, was niet mijn fout."

Suárez moest toekijken hoe Uruguay in de halve finale met 2-3 verloor van Oranje. "Het is nu makkelijk praten, maar als we tegen Nederland hadden gespeeld met Diego Lugano, die op dat moment spectaculair was, Jorge Fucile, die volgens mij werd benoemd tot beste linksback van het WK, en ikzelf, die geschorst was… Als wij drie hadden gespeeld, was het anders geweest. Nederland had een beetje geluk. Maar ondanks de omstandigheden, kwamen we toch nog tot 2-3. Maar het was een terecht resultaat."