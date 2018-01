‘Ik was toen de Neymar en ging voor 2,5 miljoen gulden naar PSG’

Kees Kist was in 1979 de eerste Nederlander die de Gouden Schoen wist te winnen en de inmiddels 65-jarige oud-spits kreeg drie jaar later zijn droomtransfer toen Paris Saint-Germain op de stoep stond. De ploeg uit de Franse hoofdstad legde in die tijd met 2,5 miljoen gulden een flink bedrag neer om Kist weg te halen bij AZ. Bekijk het hele interview hieronder.