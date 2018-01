Uniek contract na loyaliteit in de maak: ‘Advocaten zijn er mee bezig’

Robert Zwinkels is met dertien dienstjaren de meest loyale speler in de Eredivisie. De doelman is al jarenlang verbonden aan ADO Den Haag en zijn club is dermate blij met Zwinkels dat het zijn werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft aangeboden. Normaal gesproken zou de sluitpost zijn aflopende contract al lang hebben verlengd, maar juridisch zijn er enkele obstakels.

Volgens de cao voor contractspelers kan de doelman na twaalf dienstjaren namelijk niet meer tekenen voor een bepaalde tijd. "De advocaten zijn er mee bezig", aldus Zwinkels tegenover het Algemeen Dagblad. De routinier verwacht snel een overeenkomst: "Als het rond komt, ben ik daar heel blij mee, maar ik moet nog even een slag om de arm houden. De intentie is sowieso aanwezig."

"De gesprekken zijn ook goed verlopen, alleen is het een wat moeilijker verhaal dan met een tijdelijk contract. Het is ook een unieke situatie. Daarom duurt het ook wat langer." Zwinkels krijgt van zijn club hoe dan ook de garantie dat hij voorlopig kan blijven keepen in Den Haag. "Maar er moet in het nieuwe contract wel een bepaalde passage worden opgenomen", zegt Jeffrey van As, manager voetbalzaken.

"Wat als hij straks 51 is en nog steeds wil keepen? We gaan dus wel een evaluatiemoment afspreken. De komende twee jaar is Robert sowieso één van de drie keepers van ADO. Ergens in 2020 moeten we dan kijken of we er nog een jaar aan vast plakken. Het moet op de juiste manier op papier komen voor beide partijen zodat het kan voor de wet", besluit Van As.