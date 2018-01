‘Real wil in zoektocht naar spits aan clausule van 110 miljoen voldoen’

Real Madrid wil komende zomer weer een grote slag gaan slaan op de transfermarkt. Volgens de Corriere dello Sport is de Koninklijke bereid om aan de afkoopclausule van Mauro Icardi bij Internazionale te voldoen. De Argentijnse spits heeft naar verluidt momenteel een gelimiteerde transfersom van 110 miljoen euro in zijn contract staan.

Inmiddels heeft Real Madrid zich al drie zomers relatief rustig gehouden op de transfermarkt, maar na dit tegenvallende seizoen wil voorzitter Florentino Pérez de portemonnee trekken. Het contract van Icardi bij Internazionale loopt nog tot 2021, maar hij is dus voor een bedrag van 110 miljoen op te halen in Milaan. Real Madrid wil zich graag versterken met een veelscorende spits en de naam van de Argentijn prijkt bovenaan het lijstje.

Dit seizoen staat de teller van Icardi op achttien treffers in twintig competitiewedstrijden. Internazionale nam de spits in 2013 voor dertien miljoen euro over van Sampdoria en in 168 wedstrijden voor i Nerazzurri kwam Icardi tot 96 doelpunten en 23 assists. Overigens zouden ook Harry Kane, Neymar en Paulo Dybala op de verlanglijst van Real Madrid staan, maar de voorkeur van de Koninklijke gaat uit naar Icardi.