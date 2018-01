‘Borussia Dortmund kan bod van 39 miljoen euro plus Giroud verwachten’

Arsenal lijkt een dezer dagen afscheid te gaan nemen van Alexis Sánchez, die hardnekkig in verband wordt gebracht met een overstap naar Manchester United en ook in beeld zou zijn bij Chelsea. The Gunners moeten dus op zoek naar een vervanger van een van hun sterspelers en de keuze lijkt te zijn gevallen op Pierre-Emerick Aubameyang.

De aanvaller uit Gabon werd onlangs voor de tweede keer wegens ‘disciplinaire redenen’ uit de wedstrijdselectie van BVB gelaten en is ogenschijnlijk uit op een vertrek. Het Duitse BILD meldt dinsdag dat Aubameyang een transferverzoek in heeft gediend bij de clubleiding van Dortmund en zijn zinnen heeft gezet op een verhuizing naar Londen.

Arsenal zou op zijn beurt bezig zijn met het voorbereiden van een eerste bod op de aanvaller, die overigens ook in verband wordt gebracht met een overstap naar China. De Evening Standard schrijft dinsdagmiddag dat the Gunners een eerste poging van 39 miljoen euro plus de diensten van Olivier Giroud in gedachten hebben. De Fransman komt dit seizoen nauwelijks in de plannen van Arsène Wenger voor en werd al eerder genoemd als mogelijke optie voor Dortmund.

De komst van Aubameyang en het vertrek van Sánchez lijken overigens niet de enige mutaties bij Arsenal te worden deze maand. Henrikh Mkhitaryan is volgens de Armeense journalist Thibaud Vezirian akkoord met een overstap naar het Emirates Stadium als onderdeel van de deal rond Sánchez, terwijl Theo Walcott onderweg lijkt naar Everton.