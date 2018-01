‘Ik wil de beste Afrikaanse voetballer worden, Yaya Touré is mijn voorbeeld’

Naby Keïta maakt komende zomer voor een bedrag van 75 miljoen euro de overstap van RB Leipzig naar Liverpool. Met dat bedrag wordt de middenvelder de duurste Afrikaanse speler uit de geschiedenis. “Het is heel speciaal om een speler van Liverpool te worden”, zegt Keïta in gesprek met Kick-Off.

“Het is een hele belangrijke stap in mijn carrière, maar ik laat de bekendheid niet naar mijn hoofd stijgen. Je moet nooit vergeten waar je vandaan komt. Mijn ouders hadden niets en het leven was soms heel moeilijk. Ik kom uit een arme familie en in mijn thuisland Guinee heerst veel armoede. Dus als ik op vakantie ga naar Guinee, neem ik zakken rijst en suiker mee voor de mensen daar”, vertelt de middenvelder.

“Ik doneer ook geld aan de slachtoffers van overstromingen en help mijn familie en vrienden zoveel mogelijk, omdat ik trots ben op mijn afkomst”, vervolgt Keïta. “Ik wil de beste Afrikaanse voetballer ter wereld worden. Mijn voorbeeld is Yaya Touré, hij is sterk, werkt hard en heeft de absolute top gehaald. Toen ik klein was, speelden we op de straten. Zelfs als er auto’s langskwamen, stopten we niet met spelen. Het betekende juist dat je slimmer moest spelen, om de auto’s te ontwijken.”

“Op straat leerde ik voetballen, omdat ik met jongens speelde die groter en ouder waren. Van jongs af aan wilde ik profvoetballer worden. Wanneer ik op het veld sta, wil ik geloven dat ik de beste ben. Dat is niet voor mezelf, maar voor het team. Als ik dat doe, voel ik me goed”, besluit de 29-voudig international van Guinee. Liverpool wilde hem in januari al overnemen, maar RB Leipzig weigert hieraan mee te werken.