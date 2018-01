Kuipers krijgt voor derde keer in twee seizoenen leiding over Klassieker

Ajax en Feyenoord hervatten zondag het seizoen met De Klassieker en de KNVB heeft Björn Kuipers aangewezen om het treffen tussen de twee aartsrivalen in goede banen te leiden. Voor de leidsman is de kraker tussen de Amsterdammers en Rotterdammers geen onbekend terrein: vorig seizoen floot hij allebei de Klassiekers in de Eredivisie.

Danny Makkelie floot de eerdere ontmoeting die Feyenoord en Ajax deze voetbaljaargang in De Kuip hadden. Kuipers had dit seizoen al twee keer de leiding bij wedstrijden van zowel Ajax als Feyenoord. VVV-Venlo - Ajax, Ajax - FC Utrecht, Excelsior - Feyenoord en PSV - Feyenoord stonden allemaal onder leiding van de arbiter uit Oldenzaal.

Koploper PSV neemt het dit weekend op tegen Heracles Almelo en zal in Twente te maken krijgen met Ed Janssen, terwijl FC Utrecht - AZ Alkmaar onder leiding staat van Serdar Gözübüyük. Reinold Wiedemeijer fluit Roda JC Kerkrade - FC Twente, Jochem Kamphuis PEC Zwolle - NAC Breda en Dennis Higer ADO Den Haag - VVV-Venlo. Vitesse - sc Heerenveen zal geleid worden door Allard Lindhout, terwijl Pol van Boekel de Rotterdamse derby tussen Sparta Rotterdam en Excelsior voor zijn rekening neemt. Danny Makkelie reist naar Tilburg voor Willem II - FC Groningen.