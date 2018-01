‘Het duidelijkste signaal dat er iets gebeurt, is dat Mkhitaryan niet speelt'

Engeland is momenteel in de ban van de strijd om Alexis Sánchez. De Chileense aanvaller leek naar Manchester City te gaan verkassen, maar plotseling lijkt Manchester United de favoriet te zijn om hem binnen te hengelen. Gary Neville ziet de gebeurtenissen rond Henrikh Mkhitaryan als het belangrijkste bewijs dat Sánchez op weg is naar Old Trafford.

“Het duidelijkste signaal dat er iets gebeurt met Sánchez, is dat Mkhitaryan niet speelt en niet tot de selectie behoort en dat Mourinho die informatie graag deelt. Iedereen zou Mkhitaryan ruilen voor Sánchez”, stelt Neville tegenover Sky Sports. Mkhitaryan ontbrak maandagavond in de selectie van Manchester United tijdens de wedstrijd tegen Stoke City, terwijl hij juist de laatste weken wel weer tot de wedstrijdselectie behoorde.





Bij the Red Devils zou men ervan overtuigd zijn dat het favoriet is in de strijd om Sánchez omdat het Mkhitaryan in ruil aanbiedt. “Hij is een getalenteerde speler, maar je moet meer hebben dan talent. Dat heeft hij bij vlagen laten zien, maar hij mist iets”, zegt Neville over de Armeniër. Mkhitaryan speelde dit seizoen 22 wedstrijden, maar was overwegend bankzitter tijdens de eerste seizoenshelft en werd al eerder in verband gebracht met een vertrek bij Manchester United.

“Blijkbaar heeft Manchester City zich teruggetrokken uit de strijd om Sánchez, want ik was ervan overtuigd dat hij daar zou gaan tekenen”, vervolgt de oud-verdediger van Manchester United. “Zelfs maandagochtend dacht ik nog dat hij naar Manchester City zou gaan. Ik geloof dan ook niet dat ze de strijd hebben opgegeven, zeker nu ook Chelsea geïnteresseerd is. De komende dagen zullen interessant worden.”