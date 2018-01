‘Het kan nog, met zijn cv is hij nooit te oud om bij Excelsior te spelen’

Robin van Persie speelde in de jeugd van Excelsior en Feyenoord en vertrok drie jaar na zijn debuut in De Kuip naar Arsenal. Na veertien jaar in het buitenland, waarin hij verder uitkwam voor Manchester United en Fenerbahçe, lonkt nu weer een terugkeer naar Rotterdam. De spits wordt naar verwachting binnenkort gepresenteerd bij Feyenoord, maar kan ook altijd nog voor een terugkeer in Kralingen kiezen.

“Wij hebben altijd contact met elkaar gehouden. Of Robin nou in Engeland of Turkije zat, we spraken elkaar regelmatig”, vertelt Simon Kelder, voormalig voorzitter en directeur van Excelsior, in gesprek met het Algemeen Dagblad. De terugkeer van Van Persie naar Feyenoord noemt hij ‘leuk en aardig’: “Ik zal heus wel eens gaan kijken in de Kuip, maar niet structureel.”

De inmiddels 34-jarige Van Persie gaat naar alle waarschijnlijkheid voor de komende anderhalf jaar tekenen bij Feyenoord. Dat de aanvaller behoorlijk op leeftijd zal zijn als zijn contract in De Kuip afloopt, vormt voor Kelder echter geen belemmering: “Ik hoop nog altijd op een einde bij de club waar het voor Van Persie allemaal begon. Het kan nog. Met zijn cv ben je nooit te oud om bij Excelsior te spelen.”