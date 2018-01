‘Ik heb nog nergens getekend en praat met iedereen, ook met Liverpool’

Emre Can beschikt over een aflopend contract bij Liverpool en de middenvelder werd de afgelopen maanden hardnekkig in verband gebracht met een vertrek uit de Engelse havenstad. Juventus zou de beste papieren hebben voor de komst van de Duits international en volgens Sky Italia zelfs al een akkoord hebben bereikt over zijn transfervrije komst. Can zelf geeft echter aan dat hij nog geen beslissingen heeft genomen.

“Mijn zaakwaarnemer is degene die zich met dat soort dingen bezighoudt, maar ik ben hier hoe dan ook nog tot de zomer. Ik heb nog nergens iets getekend, ik praat met iedereen. Natuurlijk praat ik ook met Liverpool, waarom niet? Ik heb hier nog een contract, het is een geweldige club”, legde hij uit aan verslaggevers. “Wat kan ik zeggen? Mijn zaakwaarnemer doet de rest. Ik concentreer me op mijn prestaties en het voetbal. Ik zal alles geven voor dit team.”

Liverpool maakte zondag een einde aan de ongeslagen reeks van Manchester City en Can denkt dat the Reds een van de beste wedstrijden onder leiding van Jürgen Klopp speelden: “Het was ongelooflijk. Ik denk zelfs dat het de beste wedstrijd was op de manier waarop ik ernaar kijk. Kijk naar hoe we druk zetten. Je mag niet vergeten dat het Manchester City was waar we tegen speelden.”

“De andere teams zullen nu veel respect voor ons hebben en wij zullen er veel vertrouwen uit putten. Iedereen presteerde en deed het geweldig. Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah maakten de doelpunten, maar Andrew Robertson, Joël Matip en Joe Gomez deden het ook allemaal geweldig. Als andere teams deze wedstrijd zien zullen ze denken: ‘Oh, wow!’ Ze zullen zien dat we een sterk team hebben. Maar dit is slechts één wedstrijd, slechts drie punten, dus we zullen zo door moeten gaan.”