‘PSV blijft een ideale leerschool voor een stap naar de internationale top’

Toon Gerbrands wil de financiële daadkracht van PSV in de komende jaren vergroten, zo stelt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De algemeen directeur van de Eindhovenaren hoopt met sportieve successen binnen drie of vier jaar een ‘vrij besteedbare pot van dertig à veertig miljoen euro’ te creëren.

“Met zo'n pot kunnen we spelers bijvoorbeeld iets langer houden, eerder halen of een keer verhuren. PSV heeft moeizame financiële jaren achter de rug, maar we liggen op koers”, stelt Gerbrands, die het belang benadrukt van deelname aan de groepsfase van de Champions League. “Wij moeten in de groepsfase onze plek terug veroveren en dat wordt een sportieve en organisatorische krachtproef.”

“Vroeger lag bij de clubs de einddatum van de voorbereiding bij de competitiestart en nu wordt dat bij de eerste voorronde voor Europees voetbal”, vervolgt de algemeen directeur van PSV. Hij constateert dat de Eindhovenaren nog steeds een belangrijke rol hebben voor de Europese topclubs. “De pakweg zestien toonaangevende teams in Europa leiden niks meer op en hebben aan PSV een geweldige partner. Kijk naar Hirving Lozano. Hier leert hij werkelijk alles. PSV blijft een ideale leerschool voor een stap naar de internationale top en dat wordt bij die clubs ook erkend.”