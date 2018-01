Lof voor ‘assistkoning’ Pogba: ‘Hij profiteert van onze speelstijl’

Met twee assists was Paul Pogba maandagavond van grote waarde voor Manchester United in de wedstrijd tegen Stoke City, die met 3-0 gewonnen werd. De Franse middenvelder fungeerde dit seizoen al negen keer als aangever in de Premier League, waardoor hij evenveel assists achter zijn naam heeft staan als Kevin De Bruyne en Leroy Sané. José Mourinho was lovend over het spel van Pogba.

“Hij verplaatste de bal iedere keer op een fantastische manier, dat veroorzaakte veel problemen bij de tegenstander. Ik denk dat hij blij is met de huidige manier van spelen en het profiel van het team. Dat profiel past erg goed bij hem”, wordt Mourinho geciteerd door verschillende Engelse media. Pogba kampte dit seizoen even met een hamstringblessure, maar is inmiddels weer volledig fit.

“Paul was heel erg goed. Hij profiteert van onze speelstijl. Als team hebben we de bal meer en daardoor hij ook”, vervolgt de Portugese manager van the Red Devils. “We bouwen rustiger op, zijn geduldiger en minder nerveus. We controleren de wedstrijd steeds meer. Paul voelt zich heel comfortabel in onze manier van spelen.”