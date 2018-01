‘Wellicht was een gebrek aan duels in de laatste jaren bij Ajax een factor'

De start van Thulani Serero bij Vitesse was veelbelovend, maar in de laatste wedstrijden voor de winterstop moest de Zuid-Afrikaan genoegen nemen met een plaats op de reservebank. De middenvelder constateert dat hij in de winter weinig energie had en hij denkt dat dit mogelijk te maken heeft met zijn gebrek aan speeltijd in de afgelopen jaren.

“Ik weet wat ik kan en ik weet wat er van mij wordt gevraagd. In de winter ontbrak de energie. De spirit. De reden? Het zware programma wil ik niet als excuus aanvoeren. Wellicht was een gebrek aan wedstrijden in de laatste jaren bij Ajax een factor”, zegt Serero in gesprek met de Gelderlander. In de laatste drie wedstrijden voor de winterstop begon hij niet vanaf de aftrap.

“Hoe dan ook belandde ik op de bank. Maar dat lag aan mij, aan niemand anders”, vervolgt Serero, die nu naar eigen zeggen weer ‘fris’ is. “Ik heb voor het eerst overwinterd in Nederland. In Amsterdam. Met vrienden. Dat deed me goed. Nu moet ik de trainer weer overtuigen. Ik moet bewijzen dat ik bij Vitesse de lijnen kan uitzetten. Dat vertrouwen heb ik ook.”