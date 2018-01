‘Ik weet bijna zeker dat ik in februari nog voor PEC Zwolle speel’

Ryan Thomas kende een uitstekende eerste seizoenshelft bij PEC Zwolle en wordt geregeld in verband gebracht met een stap hogerop. De middenvelder uit Nieuw-Zeeland gaat die stap hoogstwaarschijnlijk nog niet in januari maken, zo geeft hij toe in gesprek met de Stentor. De geboorte van zijn dochter speelt daar een belangrijke rol in.

Hij zegt alleen een transfer te overwegen als er een perfecte club voorbij komt. “Maar ik weet bijna zeker dat ik in februari nog voor PEC speel”, aldus Thomas, die met zijn pasgeboren dochtertje nog niet wil verhuizen. In de zomer hoopt de middenvelder wel een transfer te kunnen maken. “Het is tijd voor een grotere club en een groter podium. Die stap moet niet te klein zijn voor me, zodat ik zeker weet dat ik ga spelen. Wat ik eigenlijk wil, is weer afzien.”

“Een club kan me tien miljoen per jaar bieden, maar een goed gevoel is voor mij belangrijker. En als dat gevoel niet goed is, doe ik dat niet. Geld kan me op dit moment niet schelen. Ik ben 23 jaar en heb nog genoeg jaren voor me om geld te verdienen. Het gaat nu vooral om de juiste sportieve keuze”, stelt de Nieuw-Zeelander, die zijn gevoel ‘leidend’ noemt. Het contract van Thomas bij PEC Zwolle loopt nog tot medio 2019.