Cillessen: ‘Op dit moment zou het vreemd zijn om meer speeltijd te eisen’

Jasper Cillessen moet vooralsnog genoegen nemen met een rol als tweede keeper bij Barcelona. De Oranje-international verliet Ajax in de zomer van 2016 en keept sindsdien spaarzame wedstrijden in de Copa del Rey en af en toe in de Champions League. Hij wordt uit de basis gehouden door de Duitse sluitpost Marc-André ter Stegen. “Je wil altijd spelen, maar Ter Stegen doet het goed. Op dit moment zou het gek zijn om meer speeltijd te eisen, want hij behoort tot de drie beste keepers ter wereld”, aldus Cillessen in een interview met Sport.

Cillessen groeide bij Ajax uit tot Nederlands international en bleef ondanks zijn rol als bankzitter de eerste keeper onder Dick Advocaat in Oranje. Toch lijken de kansen op speelminuten in het Nederlands elftal te slinken wanneer hij niet snel een basisplaats verovert in het Camp Nou, of elders aan de slag gaat waar hij wél wekelijks speelt. Vooralsnog accepteert de doelman zijn rol bij Barcelona. “Dat is niet makkelijk, maar Ter Stegen speelt op het niveau van wereldklasse en dat heb ik te accepteren. Als dat niet zo zou zijn, dan zou ik kunnen vragen om meer te spelen.”

De 28-jarige keeper zegt een goede band te hebben met Ter Stegen. “We begrijpen elkaar in het Duits en Engels, maar spreken ook soms Spaanse met Dela (keeperstrainer José Ramón de la Fuente, red.). We hebben een goede relaties en de trainingen zijn leuk. We geven elkaar advies en bespreken details van de trainingen, hoe hij heeft gewerkt in Duitsland en ik in Nederland.”

Hoewel Cillessen nu al voor het tweede seizoen op rij genoegen moet nemen met een rol als reserve, denkt hij niet aan een transfer. Afgelopen zomer zei hij nog dat hij een vertrek zou overwegen als hij niet meer aan spelen toe zou komen. “Ik wil niet weg”, klinkt het. “Als de club iets anders zou willen, dan zou ik het wel zeggen, maar dat is nu niet het geval. Op dit moment heb ik niet de intentie om Barça te verlaten.”