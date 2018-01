Van Marwijk favoriet voor vacature bij WK-ganger

Napoli wacht nog altijd op een antwoord van Simone Verdi en zoekt daardoor naar alternatieven. I Partenopei hebben bij Paris Saint-Germain geïnformeerd naar Lucas Moura, die zelf graag wil vertrekken in januari. (Gianluca Di Marzio)

Chelsea zou nadrukkelijk geïnteresseerd zijn in Andy Carroll, omdat manager Antonio Conte een pinchhitter aan zijn selectie toe wil voegen. West Ham United is echter niet van plan om de spits te laten gaan, zo geeft assistent Alan Irvine toe. (Sky Sports)

Bert van Marwijk is favoriet om aan de slag te gaan bij de, terwijl ook Louis van Gaal op het lijstje staat.

Besiktas zoekt naar een opvolger voor de naar Everton vertrokken Cenk Tosun. Danny Welbeck is de voornaamste kandidaat om bij de Turkse topclub aan de slag te gaan. (Posta)