‘Ik weet zeker dat Zidane overweegt om Ronaldo op de bank te zetten’

Cristiano Ronaldo haalde onlangs zijn vijfde Ballon d’Or op en was in 418 officiële wedstrijden voor Real Madrid liefst 422 keer trefzeker. De Portugese sterspeler van de Koninklijke verkeert echter in een vormdip. In LaLiga kwam hij dit seizoen pas vier keer tot scoren. Mede door de tegenvallende statistieken van Ronaldo, is de achterstand van Real Madrid op koploper Barcelona al opgelopen naar negentien punten. Bernd Schuster, ex-trainer van de Spaanse grootmacht, is ervan overtuigd dat Zinédine Zidane er aan denkt om Ronaldo op de bank te zetten.

Ronaldo is bezig aan zijn slechtste serie sinds 2005, toen hij in het shirt van Manchester United slechts een keer trefzeker was. De afgelopen drie competitiewedstrijden kwam hij niet tot scoren. Afgelopen zaterdag gingen Ronaldo en zijn ploeggenoten voor eigen publiek met 0-1 onderuit tegen Villarreal. De Spaanse kranten uitten kritiek op Zidane, die te vaak met dezelfde spelers aan de aftrap zou verschijnen, terwijl Ronaldo volgens Marca ‘te veel ongelofelijke fouten maakt’.

“Ik weet zeker dat Zidane overweegt om Ronaldo op de bank te zetten, maar hoe ga je dat aan hem vertellen?”, vraagt Schuster zich in gesprek met Onda Cero hardop af. “Dat is niet eenvoudig. Je moet gaan analiseren wat de daadwerkelijke problemen zijn. Er is een gebrek aan scorend vermogen. Als je aanvalsleider slechts vier keer heeft gescoord, dan is dat een probleem. Dat is fundamenteel.”