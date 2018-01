Fraser: ‘Hij is een echte liefhebber, maar hij heeft ook ballen’

Vitesse pakt dinsdagavond de draad weer op als het in de Eredivisie op bezoek gaat bij Sparta Rotterdam. Eind vorig jaar kon het duel op Het Kasteel geen doorgang vinden door de hevige sneeuwval. Na een trainingskamp in Spanje staan de neuzen de selectie van trainer Henk Fraser weer dezelfde kant op en moeten de drie eerste punten gepakt worden tegen de ploeg van Dick Advocaat, voor wie Fraser veel respect heeft. “Advocaat is een van de grotere trainers in Nederland.”

Sparta slaagde erin om de ex-bondscoach van Oranje vast te leggen als opvolger van de ontslagen Alex Pastoor. “In mijn tijd als trainer bij ADO Den Haag heb ik een aantal gesprekken met hem gehad, toen hij daar adviseur was. Die gesprekken waren zeer aangenaam”, weet Fraser zich te herinneren. “Ook omdat hij een persoon is die er niet omheen kletst, aangeeft wat je goed doet, maar ook wat voor verbetering vatbaar is. Daar heb je wat aan.”

Dat Advocaat zich waagt aan het avontuur bij Sparta, is volgens Fraser veelzeggend. “Ik heb er ook veel waardering voor dat hij het Nederlands elftal pakte op een moment dat het bijna kansloos was. En dat hij nu ook weer Sparta pakt, terwijl de club het moeilijk heeft. Het kan alleen maar afbreuk doen aan zijn carrière. Daar denkt hij niet aan. Hij is een echte liefhebber, maar hij heeft ook ballen.”