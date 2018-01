De Boer prijst Ten Hag: ‘Dat is een heel groot compliment waard’

Erik ten Hag nam deze maand bij Ajax het stokje over van de ontslagen trainer Marcel Keizer. Hij moet de Amsterdammers naar het kampioenschap leiden. Eenvoudig is dat niet, aangezien er een achterstand van vijf punten moet worden goedgemaakt op lijstaanvoerder PSV. Frank de Boer weet hoe het is om middenin een seizoen in te stappen bij een club. “Dat is verschrikkelijk lastig, dat heb ik zelf ondervonden met Internazionale in Italië”, aldus De Boer.

Bij Ajax stapte De Boer middenin het seizoen in. Hij begon zijn trainersloopbaan op het hoogste niveau als vervanger van Martin Jol. In zijn eerste seizoen werd hij kampioen. “Het is even rustig opbouwen, heel veel praten, bezig zijn met video, natuurlijk een paar trainingen en dan moet je er staan”, vertelt De Boer in De Telegraaf. “De eerste twee wedstrijden (Feyenoord en FC Utrecht-uit, red.) staan voor Ajax gelijk in het teken van resultaat.”

De Boer verwacht dat tegen Feyenoord niet meteen de hand van Ten Hag zichtbaar zal zijn. Hij verwacht dat Ajax verder doorgaat daar waar Keizer was gebleven. “Hij zal natuurlijk zelf moeten ondervinden hoe hij het graag wil zien en misschien zal hij niet heel veel veranderen”, aldus De Boer. “Natuurlijk was het van Ajax-kant tegen FC Twente niet goed voor de beker, maar daarvoor pakten ze een aantal goede resultaten. Wie weet borduurt hij daar op voort met wat kleine aanpassingen.”

De clubloze trainer is benieuwd hoe Ten Hag het gaat doen in de Johan Cruijff ArenA. “Erik heeft het hartstikke goed gedaan bij Utrecht. Dat is een heel groot compliment waard en hij mag het nu bij Ajax proberen. Ik heb met hem op de trainerscursus gezeten. Hij weet wat hij wil en heeft er een bepaalde visie bij. Ik hoop dat hij die kan overbrengen en Ajax naar de eerstvolgende titel kan leiden. Dat wordt weer tijd.”