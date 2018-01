‘Afbreukrisico is groot, maar alleen wij in Nederland zeiken daar over’

Robin van Persie wordt naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn gepresenteerd bij Feyenoord. De 34-jarige spits keert na periodes bij Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe weer terug in De Kuip. Mark van Bommel is ervan overtuigd dat de rentree van de routinier een groot succes wordt. Het commentaar op de terugkeer van Van Persie vindt de oud-international typisch Nederlands.

De terugkeer van Van Persie werd al vaak vergeleken met die van Dirk Kuyt. Laatstgenoemde won met de Rotterdammers de KNVB Beker en de landstitel. Van Persie zou een ander type zijn dan Kuyt en daarom zou het afbreukrisico een stuk groter zijn. “Maar alleen wij in Nederland zeiken daar over", zegt de oud-middenvelder tegenover het NRC Handelsblad. Van Bommel keerde zelf op latere leeftijd terug bij PSV, terwijl eerder ook Giovanni van Bronckhorst terugkeerde in de Eredivisie. “Moet je toch blij mee zijn dat die gasten terugkomen?”

Van Bommel verwacht dat Van Persie het waar gaat maken bij Feyenoord. "Hij is geen leider in woord en gebaar, maar meer voetballend. Moet je maar opletten, hij gaat iedereen versteld doen staan, met wat hij nog allemaal kan”, aldus de jeugdtrainer van PSV. "Heel veel mensen weten dat misschien niet, maar hij leeft voor het voetbal. Ook thuis. Hij is een topprof, zoals al die anderen van die generatie. Als je ziet wat hij gepresteerd heeft, dan kan hij jonge jongens beter maken. Al is het alleen al op de training.”