‘Feyenoord – Ajax mag van mij ook wel zes keer in een jaar’

Om het niveau van het Nederlandse voetbal op te krikken, wordt al jaren geroepen om een andere opzet van de Eredivisie. Vooralsnog blijft het bij het uitwisselen van ideeën en voeren van gesprekken. In de hoogste jeugddivisie is er al wel iets veranderd. Daar is zaterdag weer de kampioenscompetitie van start gegaan, een strijd tussen de beste acht teams van de competitie, die uiteindelijk beslist wie zich kampioen van Nederland mag noemen.

Na de eerste seizoenshelft plaatsten Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en nog vier ploegen zich voor de kampioenspoule, waardoor alle ploegen nog twee keer tegen elkaar spelen. Richard Grootscholten, hoofd jeugdopleiding van Feyenoord, is blij met deze opzet van de competitie. Talenten moeten nu iedere week honderd procent geven, terwijl andere wedstrijden in de eerste seizoenshelft vaak op ‘tachtig procent’ gewonnen worden. Het idee om te wennen aan hoge druk door het vaker spelen van topwedstrijden, past volgens Grootscholten goed bij de ontwikkeling van de talenten. “Maar Feyenoord – Ajax mag van mij ook wel zes keer in een jaar”, zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “De impact van die wedstrijd, met emotie, herrie, beveiliging erbij, hoe krijg je ze dat nou wijsgemaakt, die jonge gasten die dromen van een profbestaan? Nou, ik zou zeggen: door de Klassieker bij de jeugd al veel vaker te spelen.”

Ook Kees van Wonderen, bondscoach van Oranje Onder-17,is blij met de opzet van de competitie in de hoogste jeugdafdeling. “Talenten zoals Kluivert en De Ligt bij Ajax, Pierie bij Heerenveen en nu Malacia en Vente bij Feyenoord; die zijn al gewend aan een veel hogere intensiteit als zij de stap maken naar het eerste”, aldus de oud-voetballer, die het opvalt dat iedere club uit de Eredivisie anders denkt over het doorschuiven van talenten, nu de kampioenscompetitie er is. “Er zijn clubs die nog puur kijken naar het individu. “Ajax bijvoorbeeld, dat blijft extreem van het vervroegde doorschuiven naar Jong Ajax. Maar ik begrijp het ook wel als een club zegt: we vinden het belangrijk dat spelers als ze zeventien of achttien jaar oud zijn de succesbeleving meemaken van landskampioen worden. Want vergis je niet, hè: kampioen worden, om daarna in de Youth League tegen Barcelona en zo te spelen, dat is echt een prijs, hoor.”

Niet iedereen kijkt met een positieve blik op de opzet van de competitie. “PSV, Ajax, Feyenoord, die plaatsen zich toch altijd wel voor de kampioenspoule”, stelt Andries Jonker. “Dus de noodzaak om te presteren kun je nu heel ver opschuiven in je seizoen. Maar kan zoiets ook bij de senioren? Nee, totaal niet. Als je achttien of negentien oud bent moet je weten dat je goed moet beginnen aan een seizoen.” Jonker valt nog iets op: “Wie is op dit moment onze meest besproken Oranje-international? Dat is Virgil van Dijk. Een verdediger die is opgeleid bij Willem II en daarna in de Eredivisie een paar jaar is gevormd bij FC Groningen. Geef ook spelers zoals hij alsjeblieft de kans om tegen de spitsen van Ajax, PSV en Feyenoord te spelen. Met drie, vier, vijf of zes keer Feyenoord – Ajax in een seizoen wordt die kans veel kleiner.”