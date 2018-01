Duel tussen Estoril en FC Porto gestaakt; tribune staat op instorten

Honderden supporters van FC Porto zijn maandagavond tijdens de uitwedstrijd tegen Estoril aan het begin van de tweede helft noodgedwongen het veld opgestormd. De tribune waarop zij de wedstrijd keken, stond op het punt van instorten.

Op last van de autoriteiten moesten de supporters de tribune in het Estádio António Coimbra da Mota, gebouwd in 1939, zo snel mogelijk verlaten. Er verschenen scheuren in de fundering van de tribunes, waarna de fans op het veld in veiligheid werden gebracht. Tegenover SportTV liet een van de Porto-fans weten dat zij door de politie naar het veld werden gestuurd. Sommige fans hadden medische hulp nodig.

Estoril ging bij de onderbreking met 1-0 aan de leiding door een fraai doelpunt van Eduardo. Zijn vrije trap leek als voorzet bedoeld, maar vloog er bij de tweede paal in. Met nog 45 minuten op de klok werd de wedstrijd definitief gestaakt. Het is vooralsnog onbekend wanneer de tweede helft wordt gespeeld.