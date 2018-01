‘Wat is een supertransfer? Pogba kostte 105 miljoen, speelt hij daarnaar?’

Bayern München heeft meerdere keren uitgesproken dat het geen gigantische bedragen gaat spenderen aan spelers om te blijven wedijveren met de Europese top. De Duitse topclub betaalt doorgaans relatief lage sommen voor spelers, maar trainer Jupp Heynckes ziet graag dat zijn club bij de mogelijke komst van Kevin De Bruyne een uitzondering maakt.

Gevraagd door Kicker of Bayern een 'supertransfer' van vijftig miljoen euro moet maken om te concurreren met de rest van Europa, antwoordt Heynckes: "Wat is een supertransfer? Paul Pogba kostte Manchester United 105 miljoen euro. Speelt hij daarnaar? Veel vermeende topspelers kunnen en moeten nog veel leren. Bayern gaat zijn eigen gang met Niklas Süle, Joshua Kimmich, Corentin Tolisso of bijvoorbeeld Kingsley Coman."

"Natuurlijk moet er weer een speler komen van veertig of vijftig miljoen euro, maar vandaag de dag krijg je voor vijftig miljoen euro geen speler die 'af' is. Oke, neem Kevin De Bruyne. Hij speelde vorig seizoen niet goed, maar voor hem zou ik alles doen. Op deze positie heb je zo'n speler nodig. De Bruyne is overduidelijk de uitzonderlijkste speler in Europa op dit moment."