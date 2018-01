‘Manchester City haakt af voor Sánchez; Chelsea waagt poging’

Manchester City gaat geen poging meer wagen om Alexis Sánchez naar het Etihad Stadium te halen. De koploper van de Premier League heeft de interesse in de Chileen van Arsenal beëindigd, zo melden diverse Engelse media maandagavond. De weg naar Manchester United lijkt vrij, ware het niet dat Chelsea zich plots mengt in de strijd om de handtekening van de gewilde aanvaller.

Lang leek het erop dat Sánchez deze maand zou vertrekken bij the Gunners voor een plek in de selectie van manager Josep Guardiola. Het kapitaalkrachtige City haakt af vanwege het relatief hoge prijskaartje. Om te kunnen concurreren met andere geïnteresseerde clubs, zou de club daarnaast zo ver moeten gaan voor de Chileen dat hij in een klap de duurste speler uit de selectie zou worden. Voorzitter Khaldoon Al Mubarak en Guardiola waren het erover eens dat het te veel geld zou zijn voor een speler die komende zomer transfervrij wordt.

Manchester United is nog altijd favoriet om Sánchez in te lijven. Chelsea hoopt José Mourinho echter voor te zijn en komt volgens Manchester Evening News met een bod dat hoger ligt dan de 39 miljoen euro die the Red Devils voor hem over hebben.