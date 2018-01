Heerenveen lost keepersprobleem op en presenteert oude bekende

Martin Hansen keert terug onder de lat bij sc Heerenveen. De Friesche club maakt maandagavond melding van de komst van de 27-jarige keeper. Hij komt per direct op huurbasis over van FC Ingolstadt. De komst van een keeper was nodig, daar Warner Hahn vorige week voor de tweede keer geblesseerd raakte aan zijn schouder en ligt voorlopig uit de roulatie.

Hansen werd in de zomer van vorig jaar ook al gehuurd van de club uit de 2. Bundesliga. Dit seizoen speelde hij zeven wedstrijden voor de ploeg van trainer Jurgen Streppel en keerde begin januari terug naar Ingolstadt. “We zijn blij dat we snel hebben kunnen anticiperen”, reageert technisch manager Gerry Hamstra op de clubwebsite. “Met Martin halen we een goede doelman in huis, die niet alleen bekend is met de club en de selectie, maar ook met onze speelwijze.”

Tijdens een training schoot de schouder van Han uit de kom. "Allereerst is het natuurlijk een persoonlijk drama voor Warner. Na zijn eerdere schouderblessure heeft hij keihard gewerkt om terug te komen en dan gaat het nu weer mis", liet Hamstra toen weten aan de NOS. "Ik ben geen dokter, maar het is wel duidelijk dat wij hem langdurig kwijt zijn. En dan praat ik niet over twee of drie weken. Einde seizoen? Die vrees is er zeker."