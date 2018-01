Deal tussen AZ en FC Groningen nabij: ‘Daar waren we naar op zoek’

AZ is nog altijd bezig om zich te versterken met Oussama Idrissi. Max Huiberts, technisch directeur van de Eredivisionist, hoopt dat de deal met FC Groningen over de aanvaller snel in zicht is. Idrissi zat afgelopen zondag al niet bij de wedstrijdselectie van Groningen voor het oefenduel met Dynamo Dresden vanwege de transferperikelen.

"We hebben inderdaad gesprekken gevoerd met Groningen", zegt Huiberts op de clubsite van de Alkmaarders. "Die gesprekken waren positief en ik verwacht dat dit wel eens rond zou kunnen komen. Als je goed naar ons elftal kijkt, dan zie je dat we voorin aan de rechterkant vrij vast zijn geweest. Daar speelt al het hele seizoen Alireza Jahanbakhsh."

"Maar aan de linkerkant hebben we erg gepuzzeld, met al vijf verschillende spelers die daar gespeeld hebben. Een aantal heeft dat heel goed gedaan, maar een aantal ook wat minder", aldus de sportbestuurder, die hoopt dat de 21-jarige Idrissi snel aansluit: "Hij is een speler die op alle drie de aanvallende posities kan spelen. En naar zo'n speler waren we wel op zoek."