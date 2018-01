Nelom kan verkassen naar de Championship

Dominik Kaiser maakt mogelijk een overstap binnen de Bundesliga. Zijn club RB Leipzig onderhandelt momenteel met Hamburger SV over een transfer van de middenvelder. (Kicker)

Jordon Ibe kan met Nigeria naar het WK, maar lijkt een aanbieding van het land van zijn vader naast zich neer te gaan leggen. De vleugelspeler van AFC Bournemouth hoopt een plekje te kunnen veroveren in de Engelse WK-selectie. (The Sun)

De verdediger van Feyenoord, die tot de zomer vastligt in De Kuip, is naast Alavés ook in beeld bij Championship-club Birmingham City.